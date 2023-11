Enfant porté disparu à Grand Yoff: l’enquête écarte la thèse de l’enlèvement

Porté disparu lundi, M.D. Timéra âgé de 5 ans, a été retrouvé mardi. Alors que la thèse de l'enlèvement était brandie, l'enquête indique le contraire. Il ressort des déclarations faites par l'enfant à son père A.Timéra qui a été interrogé par la police que M.D. Timéra était à l'école dénommée Institut Mame Mactar, sise derrière La Poste de Grand Yoff, le jour de sa disparition. A l'heure de la descente, vers 13 heures, devant le portail de ladite école, un autre élève lui a subitement pris sa gourde.



Sur ces entrefaites, il y a eu une course poursuite entre les deux jusqu'à la Cité millionnaire, vers le pont de l'émergence. Du coup M.Timéra s'est perdu et a rencontré un individu. Ce dernier l'a conduit au domicile du chef de quartier, où il a passé la nuit.



A. Niangane, tante de M.D Timéra a été informée par une de ses amies que l'enfant se trouvait à la Cite millionnaire, chez le délégué de quartier. Et cette dernière est allée le récupérer. Si la thèse de l'enlèvement avait été brandie c'est que le père a reçu lundi, vers 23 heures, un message du numéro de +261 (Madagascar) lui réclamant une rançon de 1.500.000 Fcfa pour pouvoir récupérer son enfant. Ce après avoir fait des publications sur Facebook. Manifestement, il s'agit d'un escroc basé à l'étranger qui a tenté de profiter de la situation.