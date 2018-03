Enlèvements d’enfants : un comité local de développement convoqué ce lundi à Dakar

Les enlèvements d’enfants sont devenus le casse-tête des autorités administratives. Et c’est pour se pencher sur cette question que celles de Dakar ont convenu de tenir une réunion ce lundi, à la Mairie de Dakar-Plateau.



Cette réunion convoquée par le sous-préfet de cette localité notera la participation des commissaires de police, des commandants de brigade de la gendarmerie, des délégués de quartier, entre autres.



Ils vont se pencher essentiellement sur les mesures à prendre pour lutter contre ce fléau qui a suscité l'émoi de toute une population. D’ailleurs, le chef de l’Etat qui s’est prononcé sur la question lors de l’émission RFM Matin de ce vendredi dont il était l’invité, a soutenu avoir instruit le ministre de l’Intérieur et son homologue des Forces armées à prendre toutes les dispositions pour arriver à bout de ce fléau.



Macky Sall a informé que la présence de la gendarmerie, de la police et des Renseignements généraux sera renforcée dans toutes les localités du pays. A noter que depuis quelques temps, beaucoup de ces enlèvements ont débouché sur la mort des victimes.