Enlèvements et tueries d’enfants : Enfin les autorités se remuent

Il aura fallu des enlèvements ratés ou réussis, suivis, dans certains cas de meurtre des victimes pour que l’Etat commence à se remuer et remplir son rôle d’assurer la sécurité des personnes et des biens. En effet, depuis quelques jours, on sent de la part des autorités étatiques, un certains désir de faire des résultats.



Cette situation découle certainement de la montée au créneau du chef de l’Etat Macky Sall. Ce dernier, depuis Kigali, avait, après avoir fustigé ces actes barbares, annoncé avoir instruit ses services à se pencher sur la situation pour lui concocter des mesures efficaces à mettre en œuvre. Cette position du premier des Sénégalais n’est pas tombée dans l'oreille d’un sourd.



En effet, le ministre de l’intérieur a sillonné ce week-end la banlieue, pour visiter les sites devant abriter les 5 commissariats dont il avait annoncé la construction pour garantir la sécurité des Sénégalais dans leur ensemble, et celle des populations de la banlieue plus particulièrement.



Dans la foulée, en plus des policiers et gendarmes qui seront mis en contribution et dont le chef de l’Etat avait annoncé l’implication, les Agents de sécurité de proximité (Asp) vont entrer en action. Car a-t-on appris, ces agents allaient être positionnés devant les écoles et daaras, endroits de prédilection par excellence des prédateurs qui s’attaquent à ces enfants.



Dans cette même veine, les autorités administratives au niveau local ont pris le train en marche pour déclarer leur détermination à ne pas laisser la situation pourrir plus qu’elle ne l’est déjà . C’est d’ailleurs ce qui a motivé la tenue d’un Comité local de développement (Cld) à la mairie de Dakar-Plateau. Rencontre présidée par le sous-préfet de la localité, qui en a profité pour faire montre de son intention d’éradiquer ce fléau dans sa contrée.



Mais en attendant que ces mesures fassent effet, des rumeurs de tentatives d’enlèvements et de sacrifices humains sont, chaque jour, rapportées dans la presse. La plus récente étant celle de Thiaroye, quand un enfant de deux (2) ans et quelques mois, avait été retrouvé, pieds et mains liés, dans un trou, les yeux bandés.