Sobriété dans les passations de service : le Premier ministre transmet les instructions du chef de l'État

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, appelle à davantage de sobriété lors des cérémonies officielles de passation de service au sein de l’administration sénégalaise.



Dans une circulaire datée du 30 septembre 2026, le Premier ministre Mouhamed Al Amine Lô demande aux ministères et aux structures de l’État de veiller au respect de cette directive.



Le Premier ministre dit avoir constaté que certaines passations de service étaient accompagnées de cérémonies allant au-delà du cadre officiel prévu.



« Il m'est revenu que, dans certains départements ministériels et autres démembrements de l'État, sont organisées, en marge des passations de service proprement dites, des cérémonies dans une ambiance manifestement démesurée », écrit-il dans la circulaire.



Face à cette situation, il invite les responsables des ministères et des structures rattachées ou placées sous leur tutelle à veiller à une organisation plus sobre de ces cérémonies.



Le chef du Gouvernement précise que cette mesure découle d’une instruction du président de la République.



« Sur instructions du Chef de l'État, je vous engage à veiller à ce que les cérémonies de passation de service organisées dans vos départements ministériels et dans les entités rattachées ou placées sous votre tutelle se déroulent dans la sobriété la plus stricte », peut-on lire dans la circulaire.



Mouhamed Al Amine Lô insiste également sur le respect de l’image de l’État et met en garde contre tout comportement susceptible de la compromettre.



« Tout comportement de nature à porter atteinte à l'image de l'État est strictement prohibé », avertit le Premier ministre.



Il ajoute : « J'attache du prix au respect scrupuleux de ces prescriptions ».



À travers cette directive, l’exécutif demande ainsi que les passations de service restent centrées sur leur caractère administratif et officiel, sans cérémonies excessives.