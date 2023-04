Enseignement: Cheikh Oumar Anne relance le grand prix du chef de l'Etat

Le ministre de l'Education nationale a installé mardi dernier le jury national devant sélectionner l'enseignant modèle pour l'édition 2023. Une manière pour Dr Cheikh Oumar Anne de relancer le Grand prix du chef de l'Etat. Une récompense comportant une médaille, un diplôme, 20 millions de FCFA et une décoration dans les ordres nationaux.



Nos confrères de Source A font remarquer que Cheikh Oumar Hanne ministre de l’Education nationale prévoit de récompenser un enseignant craie en main dont les qualités humaines, professionnelles et le comportement au sein de la communauté méritent d’être loués et portés à la connaissance de tous.