Enseignement supérieur de qualité : à quoi sert une accréditation et quels sont les critères

Une accréditation universitaire est un processus formel par lequel une institution d'enseignement supérieur, telle qu'une université, est évaluée par une organisation ou un organisme tiers afin de vérifier qu'elle répond à des critères de qualité et de conformité définis. Cette évaluation porte généralement sur plusieurs aspects, tels que la qualité des enseignements, des installations, du personnel académique, des programmes proposés, ainsi que des ressources mises à la disposition des étudiants.



L’accréditation sert plusieurs objectifs importants :

Assurer la qualité de l’enseignement : elle garantit que les programmes d'études sont bien structurés, pertinents, et dispensés par un corps professoral qualifié.

Reconnaissance internationale : une accréditation permet à une université d'être reconnue sur le plan national et international, ce qui est essentiel pour l'emploi des diplômés et la mobilité académique.

Accès à des financements : dans de nombreux pays, les institutions accréditées peuvent recevoir des subventions ou autres aides financières de l'État ou d'autres organismes.

Crédibilité : L’accréditation rassure les étudiants, les parents et les employeurs que le diplôme délivré est de qualité et respecté sur le marché du travail.



Il existe plusieurs types d’accréditations, notamment des accréditations spécifiques à des programmes d’études particuliers (par exemple, les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs), mais aussi des accréditations globales qui concernent l'université dans son ensemble.



Les organismes qui délivrent ces accréditations varient selon les pays et les disciplines. Parmi les plus connus, on peut citer la Commission des universités dans certains pays, ou des agences d’accréditation internationales comme AACSB pour les écoles de commerce ou ABET pour les écoles d’ingénierie.



En résumé, l'accréditation est un gage de qualité et de reconnaissance pour une université et ses diplômes.



Sources: United States Accreditation, INC, HCÉRES