Enseignement supérieur : le ministre Abdourahmane Diouf attendu à l’Ucad ce lundi

Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation poursuit ses visites dans les universités publiques du Sénégal. Il est attendu ce lundi 22 avril à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) où il va passer une demi-journée.





Le ministre sera à l’UCAD entre 9 h 30mn et 13 h 30mn, où il va rencontrer les autorités universitaires comme il est de coutume. Abdourahmane Diouf va démarrer sa visite au cabinet du recteur, Pr Ahmadou Aly Mbaye. La séance sera ensuite déplacée à la salle du Conseil de la Fac de Médecine (la salle des actes du rectorat est en chantier) pour être élargie aux différentes composantes de l’université à savoir les instances de gouvernance (Conseil académique et Conseil d’administration), les syndicats, le médiateur et l’administrateur de la fondation Ucad.



Après cette rencontre avec les acteurs, le ministre Abdourahmane Diouf aura une séance de travail avec chacun des partenaires sociaux.

Il recevra aussi en audience à tour de rôle, le bureau du Saes, celui du Sudes et le bureau de l’intersyndical du Pats (Personnel administratif et de service). Après ces échanges, le ministre va procéder à une visite des lieux. Ensuite se rendre au Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) vers 13 h 30 mn.