Enseignement supérieur: les paiements des bourses d'octobre et novembre 2024 débutent ce jeudi

La Direction des Bourses a annoncé le lancement des paiements des allocations d'études pour l'année académique 2024-2025 à partir de ce jeudi 5 décembre 2024. Une initiative qui s'inscrit dans la continuité des efforts pour accompagner les étudiants des universités publiques du Sénégal.



Les allocations d'études, versées annuellement d'octobre à septembre, ont été intégralement payées pour l'année universitaire 2023-2024 avec la dernière mensualité réglée en octobre 2023. Cependant, des paiements complémentaires sont prévus pour les étudiants inscrits tardivement ou omis dans les états initiaux. Ces régularisations interviendront une fois les inscriptions définitivement closes dans toutes les universités concernées.



Pour l'année académique 2024-2025, la Direction des Bourses a décidé de procéder à un renouvellement automatique des allocations. Ce dispositif concerne les étudiants n'ayant pas redoublé dans leur cycle et supposés poursuivre leur cursus.



Les paiements des mois d'octobre et de novembre 2024, correspondant aux premières mensualités de la nouvelle année académique, débutent dès ce 5 décembre 2024. Cependant, les étudiants non réinscrits d'ici fin mars 2025 verront leurs paiements suspendus jusqu'à régularisation de leur situation.