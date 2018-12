Enterrement de Sidy Lamine: la famille de Léona Niassène insiste et demande aux fils du défunt de...

La surprise a été grande pour les talibés, les guides religieux de Leona Niasséne et de Médina Baye quand l’annonce du lieu de l’inhumation de Sidy Lamine Niass à Dakar a été rendu publique.



Car, ces dignitaires s’étaient réunis sur place pour préparer l’enterrement du défunt, mais tout a finalement changé. Le porte-parole, cheikh Ahmed Babacar Niass informe que "jusqu'à présent la famille de Léona Niasséne et celle de Médina Baye sont entrain de préparer pour que le défunt soit inhumé à kaolack, car, dit-il si Sidy Lamine Niasss est inhumé à Dakar il sera le premier de la famille à l’être. Ce qui n’est pas une bonne chose pour un natif de Kaolack et guide religieux à Léona Niasséne."





Toutefois, ils ne comptent pas rester les bras croisés. Car, disent –ils une délégation est conduite à Dakar pour décanter la situation et qu’ils demandent aussi aux fils du défunt d’exhausser leur souhait de voir Sidy Lamine Niass sous la terre de Kaolack plus que celle de Yoff.