Journée internationale de l'alphabétisation : 62,2 % de la population alphabétisée et 20,9 % d'enfants non scolarisés, le double visage de l'éducation au Sénégal

À l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation célébrée ce 8 septembre 2026, l'UNESCO rappelle à travers sa note conceptuelle que « l’alphabétisation est essentielle à la participation des individus au travail, à l'apprentissage et à la vie quotidienne », constituant ainsi « une composante fondamentale du droit à l'éducation ».



À l'échelle mondiale, l'organisation souligne que « le monde comptait encore au moins 739 millions de jeunes et d'adultes ne possédant pas les compétences de base en lecture, écriture et calcul ».



Au Sénégal, les derniers chiffres du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-5) illustrent les efforts et les défis persistants du pays dans ce domaine.



D'après ces données officielles, « la proportion de la population âgée de 10 ans ou plus, alphabétisée au moins dans une langue quelconque y compris le français et l’arabe, est évaluée à 62,2%, avec 66,2% pour les hommes contre 58,3% pour les femmes ».



Ces avancées nationales cachent toutefois des disparités sensibles selon les territoires et les milieux de résidence. Si certaines zones se distinguent positivement, « les régions de Kaolack (69,2%) Ziguinchor (69,2 %) et Dakar (68,1 %), affichent les meilleurs taux d’alphabétisation », tandis que l'accès global à l'instruction et à la formation demeure un enjeu central pour l'inclusion socio-économique des populations.



Face à ces réalités, la conférence mondiale organisée ces 8 et 9 septembre 2026 à Chiapas, au Mexique, place cette édition sous le thème : « L'alphabétisation pour les peuples, la planète et la prospérité ».



Cet événement international offre une tribune idéale pour « faire le point sur les progrès de l'alphabétisation depuis 2015 et sur sa contribution au développement durable et à la paix ».