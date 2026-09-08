Affaire des Tik-Tokeuses : Rokhaya Fall alias "Rox" de nouveau dans la tourmente judiciaire

Les ennuis judiciaires s'accumulent pour Rokhaya Fall, plus connue sous le pseudonyme "Rox". Cette femme de 40 ans, se présentant comme aide-soignante, est au cœur d'une nouvelle procédure.



Mercredi dernier, elle avait déjà été jugée devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar) pour des chefs d'accusation lourds : association de malfaiteurs, discours contraires aux bonnes mœurs, injures publiques, diffusion de données à caractère personnel, menaces de mort et diffamation.



Selon les informations du journal Libération, dans l’édition de ce mardi, extraite de prison hier par les éléments de la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC), elle a été entendue puis placée en garde à vue. Elle est cette fois visée pour des faits présumés d’association de malfaiteurs, collecte illicite, stockage, menace de diffusion et diffusion de données à caractère personnel.



Cette nouvelle interpellation fait suite à une plainte déposée contre elle par une autre Tik-Tokeuse, surnommée "Rams Yango". Celle-ci accuse "Rox" et d'autres comptes TikTok d'être à l'origine de la propagation d'un lomotif à caractère sexuel la mettant directement en cause.



Sauf changement de dernière minute, Rokhaya Fall devrait être déférée ce jour devant le parquet de Pikine-Guédiawaye. Son jugement est prévu demain. Elle comparaîtra aux côtés de Khadidiatou Kébé, alias Jessica, 45 ans, et de Nafissatou Fall, alias Narou, 35 ans. Les deux femmes sont poursuivies pour association de malfaiteurs, discours contraires aux bonnes mœurs, diffamation et injures publiques.