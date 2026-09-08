Grand-Yoff : le bar « Essentiel » démantelé pour proxénétisme

Le commissariat de Grand-Yoff (Dakar) a interpellé 10 individus soupçonnés de plusieurs infractions, notamment l’exploitation d’un débit de boissons, le proxénétisme, l’incitation à la débauche, le défaut d’inscription au fichier sanitaire et social, le séjour irrégulier, la mise en danger de la vie d’autrui et le détournement de l’objet de l’autorisation administrative. Selon Libération, l’enquête faisait suite à des renseignements faisant état d’une intense activité de prostitution clandestine au bar « Essentiel », situé au quartier Lansar de Grand-Yoff.



Après plusieurs recoupements effectués discrètement, la police a confirmé la récurrence de cette activité. Une opération de démantèlement a ainsi été menée dimanche, vers 21h30. Les policiers ont constaté que plusieurs clients consommaient de l’alcool au rez-de-chaussée, tandis qu’au premier étage, des femmes étaient surprises en flagrant délit de prostitution dans sept chambres closes.



L’enquête a également permis de découvrir le système financier mis en place. Les gérants percevaient 5 000 francs CFA après chaque prestation, qui ne pouvait dépasser une heure, tandis que les prostituées recevaient 3 000 francs CFA après chaque éjaculation du client. Les gérants auraient en outre détourné l’objet de leur autorisation administrative. Ils ont été interpellés avec 233 000 francs CFA, présentés comme les recettes des activités illicites de la seule soirée.



Les contrôles effectués sur les personnes impliquées ont révélé que six d’entre elles étaient de nationalité nigériane et une Sénégalaise. Les ressortissantes nigérianes étaient en situation irrégulière au Sénégal et n’étaient pas inscrites au fichier sanitaire et social du ministère de la Santé. Ces dernières, au nombre de 6 ont été interpelées en même temps qu’une Sénégalaise. Des préservatifs et des mouchoirs ont également été retrouvés dans leurs sacs à main et placés sous scellés.