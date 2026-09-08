Cherté de la vie au Sénégal: le ministère du Commerce convoque les acteurs économiques

Au Sénégal, face à la cherté de la vie, le ministère de l’Industrie et du Commerce (MINCOM) organise, ce jeudi 10 septembre, une rencontre de concertation sur l’augmentation récente des prix de certains produits de consommation courante, notamment les viandes, les légumes et les services.
Prévue à 9h30 à l’hôtel Terrou-Bi (Dakar), cette rencontre réunira les pouvoirs publics et les opérateurs économiques afin d’échanger sur la situation et d’examiner les mesures d’accompagnement envisageables.
À l’ordre du jour figurent notamment l’état des lieux de la hausse des prix, l’analyse des causes de l’inflation sur les marchés locaux, propositions de mesures d’atténuation immédiates et divers.
Dans sa convocation datée du 7 septembre 2026, le ministère souligne l’importance de ces enjeux pour la population et souhaite la présence des différents acteurs concernés. Parmi les destinataires figurent notamment le Secrétariat général du MINCOM, la Présidence de la République, le directeur du cabinet du ministre, la Primature, les conseillers techniques ainsi que le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan.
Prévue à 9h30 à l’hôtel Terrou-Bi (Dakar), cette rencontre réunira les pouvoirs publics et les opérateurs économiques afin d’échanger sur la situation et d’examiner les mesures d’accompagnement envisageables.
À l’ordre du jour figurent notamment l’état des lieux de la hausse des prix, l’analyse des causes de l’inflation sur les marchés locaux, propositions de mesures d’atténuation immédiates et divers.
Dans sa convocation datée du 7 septembre 2026, le ministère souligne l’importance de ces enjeux pour la population et souhaite la présence des différents acteurs concernés. Parmi les destinataires figurent notamment le Secrétariat général du MINCOM, la Présidence de la République, le directeur du cabinet du ministre, la Primature, les conseillers techniques ainsi que le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan.
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