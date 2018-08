Entre faible temps de jeu et concurrence en club, Kouyaté en quête d’énergie dans le Caraboa Cup

Le capitaine des « Lions » doit avoir des fourmis dans les jambes. Arrivé à Crystal Palace en début du mois d’aout en provenance de West Ham, Kouyaté ne compte pour le moment que deux minutes d’airs d’exhibition sous ses nouvelles couleurs de la Ligue anglaise. Une pente à remonter en sélection, indique "L'Observateur".



Même si l’enjeu est double pour Cheikh Kouyaté. Au-delà de l’urgence de montrer sa valeur, le plus rapidement possible, à son nouvel entraîneur en cette tribune de la Carabao Cup devrait surtout lui permettre de gagner en confiance et en rythme, avant de retrouver le maillot de la sélection nationale du Sénégal qu’il a quittée en juillet dernier