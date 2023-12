Entre spectacle et documentaire: Beyoncé sort son film “Renaissance”

Comme l’explique le synopsis officiel du film, ce dernier illustre “le travail acharné” de Beyoncé, “son implication dans tous les aspects de la production”, “son esprit créatif” et “son objectif de créer son héritage et de maîtriser son métier”.



Un parti pris confirmé par les quelques bandes-annonces diffusées avant la sortie du documentaire, dans lesquelles on peut voir l’artiste américaine enchaîner les répétitions. “Dans ce monde très dominé par les hommes, j’ai dû me montrer très dure pour trouver un équilibre entre ma maternité et le fait d’être sur scène”, lance-t-elle notamment dans l’un des extraits. Une quête d'équilibre qui pourrait être un point central du film, tandis que les fans découvriront comment Beyoncé gère sa vie de famille tout en enchaînant les concerts.



Des avant-premières en bonne compagnie

L’avant-première mondiale de “Renaissance” a eu lieu samedi à Los Angeles, au Samuel Goldwyn Theatre. Parmi les invités figuraient des stars comme Jay-Z, son mari, mais également Kris Jenner, Gabrielle Union, Lizzo iot Janelle Monáe. Ses anciennes camarades du groupe Destiny’s Child, Kelly Rowland et Michelle Williams, étaient également présentes.



La star s’est offert une seconde avant-première quelques jours plus tard à Londres, cette fois en compagnie de Taylor Swift, qui a, elle aussi, récemment sorti un film sur sa tournée “Eras Tour”.



Diffusé mondialement dès ce 1ᵉʳ décembre, le film peut également être vu chez nous, dans tous les cinémas Kinepolis du pays. Prix du ticket: 16,95 euros.

On lui a imputé la hausse surprise de l’inflation en Suède en juin. Combinés au Eras Tour de Taylor Swift, les shows Renaissance de Queen B ont permis à l’économie américaine de sortir temporairement de sa crise post-pandémie. Environ 2,7 millions de spectateurs ont assisté à la tournée qui a duré près de cinq mois. Et rapporté près d’un demi-milliard de dollars. Le retour sur scène de la chanteuse valait visiblement le détour. Ceux qui l’ont manqué (et les fans qui n'en ont jamais assez) peuvent maintenant en découvrir les coulisses dans le film “Renaissance”.