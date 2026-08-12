Déclaration de patrimoine : le Procureur financier dément figurer parmi les « assujettis défaillants »

Le Procureur de la République financier a réagi à la publication du rapport de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) sur les déclarations de patrimoine, après avoir été mentionné parmi les « assujettis défaillants ».



Dans un communiqué, le Procureur affirme avoir effectué sa déclaration de patrimoine « dans les délais et conformément à la loi ».



Il explique que la présence de son nom sur la liste publiée par l’OFNAC résulte d’une erreur qui, selon lui, a été rapidement corrigée par l’institution.



« L’erreur qui a conduit à mentionner mon nom sur la liste a été immédiatement corrigée par l’Office national de lutte contre la Corruption », précise-t-il.



Le Procureur financier ajoute que cette correction est vérifiable sur le site internet de l’OFNAC depuis hier (mardi). Il estime, par conséquent, que les informations faisant état d’une absence de déclaration de patrimoine de sa part « ne sont pas fondées ».



Dans son rapport, l’OFNAC indique avoir recensé 3023 personnes assujetties à la déclaration de patrimoine au niveau des plus hautes institutions de l’État. À ce jour, 1695 déclarations ont été formellement reçues.



Il reste ainsi 1328 « assujettis défaillants », soit près de 44 % des personnes concernées qui n’auraient pas encore satisfait à cette obligation.