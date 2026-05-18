Environnement : PAN Africa lance un projet de 450 millions FCFA contre les pesticides dangereux

L’organisation Pesticide Action Network (PAN) Africa a officiellement lancé ce lundi à Dakar un projet régional de trois ans destiné à réduire l’utilisation des pesticides extrêmement dangereux. Dotée d'un budget de 800 000 dollars américains (environ 450 millions de francs CFA), cette initiative bénéficie à quatre pays de la sous-région notamment, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée et le Sénégal.







Selon la coordonnatrice de PAN Africa, Ndèye Maïmouna Diène, l'objectif est de substituer ces produits chimiques par des solutions agroécologiques tout en consolidant les cadres réglementaires. Le projet prévoit de promouvoir des biofertilisants et des biopesticides pour assurer une fertilisation saine et durable des sols. Il intègre également un volet de formation pour les producteurs agricoles, des campagnes de sensibilisation à l'attention des décideurs publics, ainsi qu'un renforcement des capacités des services de contrôle aux frontières, notamment les douanes. Mme Diène a alerté sur le fait que des substances interdites ailleurs pénètrent encore en Afrique de l’Ouest en raison de défaillances dans la surveillance transfrontalière.







Environnement : PAN Africa lance un projet de 450 millions FCFA contre les pesticides dangereuxSoutenant cette démarche, Baba Dramé, directeur de la réglementation et du contrôle au ministère sénégalais de l’Environnement, a rappelé les risques sanitaires et environnementaux majeurs de ces produits, en particulier pour les enfants. Il a exhorté à une coopération accrue entre les États pour contrer le trafic illicite et la circulation incontrôlée des pesticides. De son côté, Modou Guèye Seck, directeur au ministère de l’Agriculture, a souligné que l'élimination de ces produits était essentielle pour préserver les terres agricoles et les ressources hydriques, préconisant une collaboration multisectorielle stricte entre la douane, l'agriculture, l'environnement et la santé.

