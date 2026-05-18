Palais : Bassirou Diomaye Faye a reçu une délégation de la 32e Assemblée régionale Afrique de l'APF

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce lundi 18 mai 2026, au Palais de la République, une délégation de la 32e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), conduite par le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye.



Réunis à Dakar du 18 au 20 mai, les présidents de chambres parlementaires de l'espace francophone africain ont tenu à rendre compte au chef de l'État de la teneur de leurs assises, selon un communiqué de la Présidence du Sénégal.



Les échanges ont également porté sur les crises qui traversent le continent et sur la situation au Moyen-Orient, signe d'une diplomatie parlementaire attentive aux équilibres du monde.



Au nom de la délégation, Hilarion Etong Ndzong, président de la Région Afrique de l'APF, a salué l'engagement du Sénégal et les dispositions prises pour la réussite de ces travaux.



En accueillant ces assises, le Sénégal réaffirme son attachement à une coopération interparlementaire qui place la stabilité, la souveraineté et l’intégration régionale au cœur des préoccupations communes aux nations ayant le français en partage.