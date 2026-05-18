Santé : Le Dr Ibrahima Sy défend la souveraineté pharmaceutique africaine à Genève

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Ibrahima Sy, a participé ce lundi 18 mai 2026 à Genève à deux réunions de haut niveau consacrées à l'opérationnalisation de l'Agence africaine du Médicament (AMA). Organisés en marge de la 79e Assemblée mondiale de la Santé, ces rendez-vous comprenaient la session ministérielle officielle OMS–AMA et un panel axé sur la ratification du traité de l'agence et le développement de la production locale en Afrique.







Le ministre a qualifié le déploiement de l'AMA d'« étape historique » pour le continent. Il a articulé la position stratégique du Sénégal autour de trois piliers fondamentaux : une régulation crédible, un environnement d'investissement prévisible et un accès élargi au marché régional.







Pour illustrer le leadership sénégalais en matière de régulation, le Dr Ibrahima Sy a mis en exergue la certification par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de l'Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP), qui a atteint le niveau de maturité 3. Il a également affiché l'ambition nationale d'obtenir prochainement le statut d'Autorité reconnue par l'OMS (WLA).







Le ministre a réitéré l'engagement des autorités sénégalaises dans la construction d'un écosystème propice à la production locale de médicaments. Il a notamment plaidé pour des initiatives de jumelage technique avec d'autres autorités de régulation du continent, rappelant sa conviction profonde que « la souveraineté pharmaceutique africaine se construira collectivement ».

