Premier League : Arsenal domine Burnley et se rapproche du titre

Arsenal a assuré l’essentiel face à Burnley (1-0), ce lundi 18 mai 2026, lors de l’avant-dernière journée de Premier League.Et ça, dès la première période, avec une nouvelle fois un but sur corner. Servi par Saka, Kai Havertz s’est envolé dans l’axe pour placer sa tête (37’).Avec cinq points d’avance, les Gunners pourraient être sacrés dès mardi, si Manchester City ne s’impose pas à Bournemouth en clôture de la 37e journée.Arsenal se déplacera sur la pelouse de Crystal Palace, lors du multiplex de la dernière journée, qui peut s’annoncer très tendu ce dimanche 24 mai.

Six jours plus tard, Mikel Arteta et ses joueurs seront opposés au PSG en finale de Ligue des champions.





