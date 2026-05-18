Kaolack : Souleymane Téliko plaide pour l’instauration d’une « culture de la performance » dans les tribunaux

Le directeur général du Centre de formation judiciaire (CFJ), Souleymane Téliko, a préconisé ce lundi à Kaolack un renforcement des capacités managériales des acteurs de la justice pour moderniser durablement le service public judiciaire. S'exprimant à l'ouverture d'un séminaire sur le management des juridictions organisé en partenariat avec l'agence de coopération allemande (GIZ), le magistrat a affirmé que la modernisation du secteur passe impérativement par « l’instauration d’une véritable culture de la performance ».







Devant les chefs de juridictions, procureurs généraux et responsables judiciaires des cours d'appel de Kaolack et de Tambacounda, le directeur du CFJ a soutenu qu'« au-delà des compétences techniques, il faut mettre l’accent sur les capacités managériales de tous ceux qui concourent au fonctionnement du secteur ». Selon lui, la justice doit être appréhendée comme un service public soumis à des impératifs d’efficacité, d’efficience et de sérénité, des critères qui dépendent directement de la qualité de la gestion interne.







Souleymane Téliko a relevé un déficit structurel dans la préparation des chefs de cours et de greffes, souvent formés aux fonctions purement juridictionnelles ou administratives, mais pas à la gestion budgétaire, humaine et logistique. Pour corriger cette lacune, il a indiqué que le CFJ a désormais intégré des modules dédiés à l'administration judiciaire et aux outils de gestion modernes (tableaux de bord, archivage, conservation des pièces à conviction). Un chef de juridiction bien outillé est, selon lui, mieux armé pour piloter sa structure avec transparence et intégrité.

