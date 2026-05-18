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Liste du Brésil pour le Mondial 2026 : Neymar fait son grand retour



Liste du Brésil pour le Mondial 2026 : Neymar fait son grand retour
Carlo Ancelotti a dévoilé la liste de l’équipe du Brésil pour la Coupe du monde 2026. Neymar en fait partie. 

Pour cette Coupe du Monde disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Ancelotti, récemment prolongé jusqu’en 2030, a annoncé les 26 sélectionnés. 

L’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG a été appelé par l’Italien. Un choix qui a eu comme conséquence de laisser le joueur de Chelsea, João Pedro, à quai. 

La Seleção se trouve dans la poule C, en compagnie du Maroc, d'Haïti et de l'Écosse.

Plutôt performant lors de ses dernières apparitions avec le Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo n’a finalement pas été appelé. Il n’y aura donc qu’un Parisien dans cette Seleção. Enfin, à noter que le gardien Weverton (Gremio) a pris la place de Bento. 


Liste des 26 joueurs du Brésil 


Gardiens :
Alisson (Liverpool), Weverton (Gremio), Ederson (Fenerbahçe)

Défenseurs :
Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (AS Roma)


Milieux :
Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo (Botafogo), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Bruno Guimarães (Newcastle)

Attaquants :
Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Real Madrid/OL), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (FC Barcelone), Vinícius Júnior (Real Madrid), Rayan (Bournemouth)

 
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Moussa Ndongo

Lundi 18 Mai 2026 - 23:21


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