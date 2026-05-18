Kolda : Demba Diémé condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour trafic de drogue

La chambre criminelle de Kolda a condamné, ce lundi 18 mai, Demba Diémé à dix ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et trafic intérieur de drogue. Le prévenu a également écopé d’une amende de deux millions de francs CFA. La justice a en outre ordonné la confiscation de la moto ayant servi au transport ainsi que de la drogue saisie.



Âgé de 55 ans, marié à trois épouses et père de six enfants, Demba Diémé a été reconnu coupable d’avoir convoyé 11 kilogrammes de chanvre indien dissimulés dans un sac, en direction de Diaobé.



Selon les éléments du dossier, il avait été interpellé le 8 février 2025 vers 9 heures à Diamam Nouta, une localité de la commune de Koulinto, dans le département de Médina Yoro Foula, par les éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Kolda relevant de l’OCRTIS.



Les policiers avaient été alertés d’un trafic de chanvre indien présumé impliquant Demba Diémé, qui circulait à bord d’une moto rouge en direction de Diaobé. Un dispositif de surveillance et d’interception avait alors été mis en place par les enquêteurs.



À la vue des forces de l’ordre, le suspect aurait tenté de prendre la fuite, abandonnant sa moto sur place. La fouille du sac transporté à l’arrière du véhicule avait permis aux policiers de découvrir dix blocs de chanvre indien d’un poids total estimé à 11 kilogrammes.



À la barre de la chambre criminelle, Demba Diémé a reconnu avoir transporté du chanvre indien, tout en soutenant que la quantité saisie — qu’il a estimée à 10 kilogrammes — était destinée à sa consommation personnelle.



Des arguments rejetés par le procureur de la République, qui a requis une peine de dix ans d’emprisonnement ferme assortie d’une amende de deux millions de francs CFA. Le parquet avait également demandé la destruction de la drogue saisie ainsi que la confiscation de la moto.



De son côté, la défense a tenté d’obtenir une requalification des faits. L’avocat de l’accusé, Me Prosper Djiba, a plaidé la disqualification du chef de trafic intérieur de drogue en offre et cession de chanvre indien, invoquant des circonstances atténuantes. Une requête finalement rejetée par la juridiction criminelle de Kolda.