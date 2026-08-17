Environnement : le Sénégal accueille la Restoration Academy 2026

Le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique a reçu, ce lundi 17 août 2026, les organisateurs de la Restoration Academy 2026, prévue du 18 au 20 août au Sénégal.



Portée par AUDA-NEPAD/AFR100, avec l’appui technique de Forests4Future (F4F), mis en œuvre par l’agence allemande de coopération internationale GIZ, cette rencontre constitue une plateforme d’échanges entre acteurs africains et partenaires techniques autour des expériences et des approches de restauration des paysages et des écosystèmes.



Selon le ministère de l’Environnement, cette audience a permis de réaffirmer l’engagement du Sénégal en faveur de la restauration des terres dégradées. Elle a également été l’occasion de mettre en avant les opportunités de renforcer les partenariats, de mobiliser davantage de financements et de valoriser les expériences nationales.



À travers cette rencontre, le Sénégal entend ainsi contribuer aux efforts africains en faveur de la restauration des paysages, de la préservation des écosystèmes et du renforcement de la résilience des territoires.



« Restaurer nos paysages, préserver nos écosystèmes et construire des territoires plus résilients : une ambition collective pour le Sénégal et pour l’Afrique », souligne le ministère.