JOJ Dakar 2026 : 80 athlètes sénégalais en stage intensif de deux mois en Chine

À l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la préparation de la délégation sénégalaise franchit un cap décisif. Un groupe de 80 sportifs, issus de 13 disciplines différentes, a rejoint la Chine pour effectuer un stage de perfectionnement prévu du 13 août au 15 octobre.
Placés sous la supervision de 15 entraîneurs et de deux coordinateurs, ces jeunes espoirs entendent intensifier leur préparation technique et physique. Ce séjour de deux mois doit leur offrir des conditions d’entraînement optimales, adaptées aux exigences des compétitions internationales de haut niveau.
À travers ce rassemblement à l'étranger, le Sénégal ambitionne d'affiner les performances de ses représentants pour aborder sereinement ce rendez-vous historique. L'objectif vise à aligner des athlètes compétitifs afin de défendre les couleurs nationales à domicile lors de ces premiers JOJ organisés sur le continent africain.
Placés sous la supervision de 15 entraîneurs et de deux coordinateurs, ces jeunes espoirs entendent intensifier leur préparation technique et physique. Ce séjour de deux mois doit leur offrir des conditions d’entraînement optimales, adaptées aux exigences des compétitions internationales de haut niveau.
À travers ce rassemblement à l'étranger, le Sénégal ambitionne d'affiner les performances de ses représentants pour aborder sereinement ce rendez-vous historique. L'objectif vise à aligner des athlètes compétitifs afin de défendre les couleurs nationales à domicile lors de ces premiers JOJ organisés sur le continent africain.
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