Coopération internationale : le Premier ministre reçoit le Procureur adjoint de la CPI

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou LÔ a accordé une audience, ce lundi 17 août 2026, au Procureur adjoint de la Cour Pénale Internationale (CPI), Mame Mandiaye NIANG. Au cours de cet échange, le magistrat sénégalais a rendu compte des activités récentes de l'institution judiciaire internationale et a évoqué « les moments particuliers » que traverse actuellement la Cour. L'hôte du chef du gouvernement a profité de cette rencontre pour adresser ses remerciements à l'État du Sénégal pour « son soutien constant » aux actions et à la mission de la CPI.
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