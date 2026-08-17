Fleuve Sénégal : Baisse générale des niveaux d’eau, la situation sous contrôle à la mi-août

Alors que le cœur de la saison des pluies est installé, les cours d’eau du bassin du fleuve Sénégal affichent des hauteurs nettement inférieures à celles observées l'an dernier. Malgré un contexte d'accalmie sur le plan des inondations, les autorités hydrauliques restent mobilisées pour anticiper la venue de la crue.



Les chiffres publiés ce lundi 17 août par la Brigade des Ressources en Eau de Saint-Louis indiquent que le bassin du fleuve Sénégal est à la baisse ou à la stagnation. À l’exception remarquable de la station de Richard-Toll, l'ensemble du réseau enregistre des niveaux d'eau bien en dessous des moyennes observées à la même période en 2025.



Sur plusieurs points névralgiques du bassin, le recul est particulièrement marqué par rapport à l'été dernier. À Bakel, le niveau s’établit à 5,24 mètres contre 9,03 mètres en 2025, restant ainsi très éloigné de sa cote d’alerte fixée à 10 mètres. Sur la Falémé, le plan d'eau à la station de Kidira chute à 3,02 mètres contre 6,97 mètres l'an passé, accusant une baisse continue de 8 centimètres par jour. La situation est similaire à Oualia sur le Bakoye, où la hauteur mesurée atteint 2,88 mètres contre 6,27 mètres un an plus tôt. De leur côté, Matam et Podor affichent respectivement 4,63 mètres et 3,46 mètres, loin des 7,15 mètres et 3,84 mètres enregistrés en 2025. À ce jour, aucune station de mesure n'a atteint son seuil de vigilance ou sa cote d'alerte.



Si la situation ne présente pas de risque imminent d'inondation, la gestion des infrastructures stratégiques s'adapte en amont. Au barrage de Manantali, le Bafing pointe à 198,38 mètres, pour une cote normale de 208,05 mètres, avec un débit turbiné porté à 283 mètres cubes par seconde.



En aval, au barrage de Diama, le débit lâché a été volontairement réduit à 712 mètres cubes par seconde, contre 1 430 mètres cubes par seconde à la même date l'année dernière. D'après le bulletin officiel, cet abaissement contrôlé vise à préparer le passage de la future crue sans impact majeur pour la ville de Saint-Louis, tout en assurant une évacuation rapide des eaux vers l'embouchure. À la station de Saint-Louis, le niveau du fleuve pointe à 0,88 mètre, maintenant une marge confortable sous le seuil d'alerte fixé à 1,75 mètre.