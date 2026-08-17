Mercato : Seny Dieng rebondit en Grèce après son départ de Middlesbrough

Seny Dieng a trouvé un nouveau point de chute. Le gardien international sénégalais, libre de tout engagement après la résiliation de son contrat avec Middlesbrough, s'est engagé pour une saison avec l'Atromitos Athènes, club de première division grecque.



Champion d'Afrique 2021 avec le Sénégal, le portier de 31 ans a été présenté officiellement par sa nouvelle formation. Il a confié son enthousiasme à l'issue de la signature : « Je suis très heureux et enthousiaste d'être ici. J'ai vraiment hâte de commencer mon aventure avec l'Atromitos ».



Le joueur a salué l'accueil réservé par l'entraîneur Dusan Kerkez, le président Angelopoulos et l'ensemble du club. « J'ai trouvé le projet très intéressant. Je veux faire partie de l'équipe et donner le meilleur de moi-même à chaque match », a-t-il ajouté.



Resté sans temps de jeu à Middlesbrough ces derniers mois, Dieng espère retrouver une régularité en Grèce pour revenir à son meilleur niveau et continuer à défendre les couleurs du Sénégal.