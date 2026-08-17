Proposition de loi sur la déclaration de patrimoine : Guy Marius Sagna salue une avancée majeure

L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté une proposition de loi rendant obligatoire la déclaration de patrimoine pour le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, au début et à la fin de leurs fonctions, avec une publication rendue publique.



Dans un message publié ce lundi, le député Guy Marius Sagna s'est réjoui de cette décision.« C'est une grande avancée pour le peuple africain du Sénégal. Car cette loi va réduire les risques de corruption, de détournement, d'enrichissement illicite. » Le parlementaire a adressé ses félicitations à l'auteur du texte, Amadou Ba, ainsi qu'au groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes, précisant qu'il s'agit du « seul groupe parlementaire à avoir défendu la proposition de loi et appelé à la voter. »



Tout en saluant cette évolution, le député a rappelé l'orientation politique de sa formation quant aux réformes institutionnelles à venir : « En avant pour d'autres avancées, d'autres ruptures en attendant de changer de Constitution. Car oui, changer de Constitution est la vraie solution et non changer la Constitution. »