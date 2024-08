Epidémie Mpox : le Sénégal active un plan de riposte géré par le Dr Boly Diop

Ces derniers temps des cas de l’épidémie de Mpox, plus connue sous le nom de variole du singe, ont été signalés dans certains pays de l’Afrique. Pour éviter toute surprise, les autorités sénégalaises ont élaboré en urgence des mesures préventives.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a activé le Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire au niveau 3, correspondant à un niveau de risque faible. Ainsi, le Dr Boly Diop, médecin-chef de la division de surveillance et riposte vaccinale à la Direction de la prévention, a été désigné pour gérer la situation. Selon le ministère de la Santé, cette initiative vise à renforcer les mesures de prévention et de contrôle, avec pour objectif de protéger la population et de freiner la propagation du virus.



Sans perdre de temps il a aussitôt convoqué les différentes sections concernées pour mettre en place un plan de préparation et de riposte contre le Mpox.

A noter que plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest sont également en état d’alerte, suite aux recommandations du Comité national de gestion des épidémies, qui s’est réuni le 19 août 2024. En réponse à la situation épidémiologique du Mpox en Afrique,