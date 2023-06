Equipe de France : Boubacar Kamara convoqué avec les Bleus... alors qu'il partait en voyage de noces

«Lune de miel reportée» peut-on lire dans la story Instagram de Coralie Porrovechio, l'épouse de Boubacar Camara. Dimanche, le forfait d'Adrien Rabiot a poussé Didier Deschamps à «ruiner» les plans de la jeune femme, puisque son mari a été appelé en renfort.



Plus tôt dans la journée, la lune de miel avait pourtant bien débuté. Dans sa story Instagram, la jeune femme documente le trajet. Mais, coup de théâtre, quelques heures plus tard : l'influenceuse poste une nouvelle story qui en fera sourire plus d'un parmi les fans de foot.



Elle écrit : «Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer», en référence à l'appel de Didier Deschamps, ayant eu lieu quelques instants auparavant. Résultat : le couple n'a pas posé ses valises qu'il doit déjà repartir, le voyage de noces devra attendre encore un peu. Boubacar Camara devra se contenter d'un voyage à Clairefontaine et d'une chambre partagée avec un coéquipier. On espère pour lui que Deschamps lui fasse une fleur en lui donnant du temps de jeu contre Gibraltar (16/05) et la Grèce (19/06).