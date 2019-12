Équipe de France: Deschamps prolonge jusqu’en 2022

Ce mardi après-midi, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, et Didier Deschamps ont tenu une conférence de presse pour annoncer la prolongation jusqu'au 31 décembre 2022 du sélectionneur des Bleus. Son précédent bail, signé en 2017, se terminait en 2020. Il occupe ce poste depuis 2012.



« Les résultats ne se discutent même pas, c'est une décision très logique. Les résultats sont probants, Guy Stéphan et Franck Raviot continueront également », a déclaré le président de la FFF, qui est revenu sur les objectifs du sélectionneur pour l'Euro 2020. « Le dernier carré, c'est un objectif possible. Mais ce n'est jamais facile d'y arriver. Les premiers matches ne sont pas évidents, le tirage au sort n'a pas été extrêmement favorable, il faut déjà passer ces matches-là. Notre équipe, de par sa valeur, fait partie des meilleures équipes mondiales. Ne pas avoir un objectif élevé ne paraîtrait pas très sérieux. »



« Le contrat n'a aucune clause négative »

Noël Le Graët, président de la FFF

Et si l'Euro est un échec ? « Lorsqu'on a une compétition importante comme l'Euro, il est important que les joueurs et les sélectionneurs soient rassurés sur leur avenir. Je ne me permettrais pas d'envisager l'échec, même si ça peut arriver dans le football, et le contrat n'a aucune clause négative. »



« C'est toujours une fierté et un honneur pour moi. Vous savez l'attachement que j'ai eu et que je continue d'avoir pour ce maillot. Je remercie le président de sa confiance et j'apprécie notre relation. C'est important pour moi. Je suis fier et heureux de poursuivre l'aventure », a souri Didier Deschamps.



L’Equipe