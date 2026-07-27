CAN féminine 2026 : la Tanzanie s'impose 2-1 face à l'Afrique du sud

L’équipe nationale féminine de la Tanzanie s’est imposée face à son homologue sud-africaine sur le score de 2-1, en match de la première journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026, disputé ce lundi au Stade Moulay Rachid à Casablanca, au Maroc.



Avec cette victoire, la Tanzanie occupe la première place du groupe B en attendant le résultat de la rencontre qui opposera dans la soirée sur la pelouse du Stade Larbi Zaouli à Casablanca (20h), la Côte d’Ivoire au Burkina Faso.