Equipe nationale: Décès d'un ancien capitaine des Lions du football

Le football sénégalais est en deuil. Louis Camara, ancien capitaine des Lions du Sénégal n'est plus. Ancien joueur du Jaraaf de Dakar, Camara a succombé à une courte maladie.



"C'est avec une profonde tristesse que l'ASC Jaraaf vous annonce le rappel à Dieu de Babacar Louis Camara, figure emblématique du club et du football sénégalais", peut-on lire dans le communiqué du club.



Premier buteur de l'histoire des Lions à la CAN en 1965 face à l'Éthiopie, ancien capitaine de l'équipe nationale et pilier de la génération dorée du Jaraaf de 1969, il a marqué de son empreinte l'histoire du sport national.



La levée du corps aura lieu ce vendredi, après la prière à la grande mosquée de Bopp, suivie de l'inhumation au cimetière musulman de Yoff.