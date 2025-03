Équipe nationale : Ilay Camara exprime sa fierté après sa première convocation avec les « Lions »

Ilay Camara, défenseur du Standard de Liège, a réagi avec fierté à sa première convocation en équipe nationale du Sénégal pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Sur son compte Instagram, il a exprimé son attachement profond au pays de ses origines : « C’est une immense fierté pour moi de représenter le Sénégal ! Un choix du cœur, une évidence pour moi et mes proches. Porter les couleurs de ce pays riche en histoire et en passion est un honneur que je mesure pleinement ».



« Je tiens à remercier ma famille, ainsi que toutes les personnes qui m’ont toujours soutenu dans mon parcours. Ce n’est que le début d’une belle aventure, et je suis prêt à tout donner pour défendre ces couleurs avec fierté et détermination ! », a affirmé le joueur du Standard de Liège.