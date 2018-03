Equipe nationale : Santy Ngom devient le 63e joueur d’Aliou Cissé depuis 2015

Nouvelle recrue depuis le 2 mars dernier, Santy Ngom est devenu à partir de cette date le 63ème joueur et 11ème binational sélectionnés par le coach de l’équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé. L’attaquant nantais essayera de gagner sa place lors des matchs préparatifs pour la Coupe du Monde face à l’Ouzbékistan ce 23 mars au Maroc et contre la Bosnie 4 jours plus tard, en France.