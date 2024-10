Disqualification de la Guinée au tournoi UFOA U17 : Le « coup de gueule » du Premier ministre Amadou Oury Bah

La disqualification de la Guinée au tournoi zonal de l’UFOA qui se dispute actuellement à Dakar est une pilule qui ne passe pas, pour le Premier ministre Amadou Oury Bah.



Pour le chef du Gouvernement, c’est une « récidive » de trop, car la Guinée avait été éliminée pour les mêmes raisons (fraude sur l’âge) il y a cinq ans. Bah Oury qui ne semble pas du tout emballé par les arguments placés çà et là par les autorités en charge du football, appelle le ministère des Sports et la Fédération Guinéenne de football à nettoyer dans leur rang.



« Je ne suis pas là pour faire des enquêtes mais le constat, c’est que l’équipe nationale U17 a été éliminée parce que les joueurs sélectionnés, certains d’entre eux, de par les tests IRM ont plus de 17 ans. Ce n’est pas la première fois. En 2019, la situation s’était répétée. Donc, ce n’est pas un facteur des moyens ou des infrastructures, là, c’est un facteur humain. Une récidive. Lorsque quelqu’un est sanctionné, on lui dit que s’il y a récidive, la peine doit être plus lourde », a martelé le Chef du Gouvernement.



« Le ministère des Sports, en relation avec la fédération guinéenne de football, vous devez nettoyer vos rangs », a-t-il lancé lors d’une visite au ministère des Sports. Bah Oury n’est pas non plus content de voir les équipes nationales continuer à jouer leurs matchs à l’extérieur, faute d’avoir des stades homologués. Pour lui, c’est une « frustrante humiliation » pour la Guinée.



« C’est une profonde humiliation que la Guinée ne puisse même pas accueillir ses équipes nationales pour des compétitions internationales », martèle le Chef du Gouvernement qui ajoute que la « population guinéenne est profondément frustrée » par cette situation.





Avec Africaguinee.com