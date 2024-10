Ministère des Sports-Khady Diène Gaye révèle : "7,330 milliards de F CFA décaissés sans justificatifs entre janvier et mars 2024"

Khady Diène Gaye a fait de graves révélations sur la gestion des fonds alloués aux compétitions internationales. Selon le ministre de la jeunesse, des Sports et de la Culture, 7,330 milliards de F CFA se sont envolés entre janvier et mars 2024. Elle précise que sur des dépenses globales de 7.910.800.844 F CFA, seuls 580.250.000 F CFA ont été justifiés.



« L'intégralité des fonds qui devaient couvrir toute l'année, a été dépensée entre janvier et mars 2024. Sur des dépenses globales de 7.910.800.844 F CFA, seuls 580.250.000 F CFA ont été justifiés. 7.330.550.844 sont sortis des caisses sans justificatifs », a fait Khady Diène Gaye, face à Moustapha Diop sur Walf hier, mercredi et repris par "Libération".



Mieux a poursuivi le ministre Khady Diène Gaye : « Sur une dotation de 7.802.800.844 F CFA, 7.802.800.100 F CFA auraient été exécutés d'où une disponibilité actuelle de 744 F CFA. Un montant de 40 millions de F CFA avaient été alloué à la rubrique «billets d'avion agent et famille. Seuls 148.000 F CFA sont actuellement disponibles ».