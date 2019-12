EquipeDeFrance - Didier Deschamps déconseille la MLS à Olivier Giroud

C’est un dossier qui risque d’animer ce mercato hivernal. En manque de temps de jeu du côté de Chelsea avec 282 minutes de jeu depuis le début de la saison, Olivier Giroud (33 ans) doit quitter les Blues s’il veut participer à l’Euro 2020 avec l’équipe de France. Et le troisième meilleur buteur de l’histoire des Bleus (39 buts) ne manque pas de prétendants. Si son nom est régulièrement cité du côté de l’Inter Milan, l’Olympique Lyonnais pourrait aussi tenter sa chance après la blessure longue durée de Memphis Depay.



Mais l’ancien Montpelliérain est aussi courtisé de l’autre côté de l’Atlantique en MLS. En effet, L’Équipe rapporte que Toronto et le LA Galaxy suivent attentivement sa situation. Un point de chute qu’a déconseillé Didier Deschamps. Le sélectionneur n’est pas favorable à cette destination dans un championnat moins exposé et qui ne reprendra que le 29 février 2020, et il l’a fait savoir au joueur. Si Giroud à l’embarras du choix, il devra bien choisir son nouveau club pour ne pas manquer le train qui l’emmènera à l’Euro en juin prochain.



Foot Mercato