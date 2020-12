Erling Braut Håland perturbe le mercato de Kylian Mbappé

C'était écrit. Depuis plusieurs mois, voire même depuis son départ de l'AS Monaco, les médias espagnols annoncent que le Real Madrid fera tout ce qui est son pouvoir pour attirer Kylian Mbappé (21 ans) lors du mercato estival 2021. Le plan est bien ficelé. Et si les montants sont encore en discussion, le contact avec l'attaquant du Paris SG, sous contrat jusqu'en juin 2022, et son entourage est maintenu.



Oui mais voilà, un homme est en train de tout chambouler dans l'esprit des responsables de la Casa Blanca. El Mundo explique dans son édition du jour que les Madrilènes ne sont plus si sûrs que cela de vouloir à tout prix l'international tricolore. Le début de saison canon d'Erling Braut Håland (20 ans) avec le Borussia Dortmund (17 réalisations toutes compétitions confondues) les ferait sérieusement hésiter, évoquant même «un dilemme».



D'autant que le Norvégien a davantage le profil de tueur des surfaces recherché que le champion du monde 2018, pour l'heure plus à l'aise lorsqu'il part lancé sur un côté que quand il doit se sortir du marquage d'une défense centrale. Le Scandinave semble aussi plus accessible sur le plan économique. Une donnée à prendre en compte alors que la crise sanitaire a frappé de plein fouet les caisses des clubs.



Håland fait douter le Real

« Si j'étais Florentino, je n'aurais aucun doute. Håland a tout : il est moins cher, avec plus de projection et c'est un pur 9, ce que cherche le Real Madrid. De plus, nous nous dirigeons vers un football toujours plus physique et Håland a tout sur ce plan-là. C'est un joueur imparable », explique un agent au quotidien espagnol alors que le FC Barcelone est également attentif. Un de ses confrères privilégie lui l'option Mbappé.



« C'est un joueur avec une grande expérience malgré son jeune âge, il est plus fini et très complet. Il frappe, il marque, il passe et participe davantage à la construction du jeu en attaque », décrypte-t-il. L'heure des grandes décisions n'est pas encore arrivée, mais alors que tout semblait déjà écrit, le doute s'insinue dans le camp du Real et c'est loin d'être anodin.



D'ailleurs, une partie des supporters madrilènes a fait son choix. Un récent sondage commandé par As dévoilait que 64% des aficionados interrogés préféraient le natif de Leeds au Parisien. Peut-être de bonnes nouvelles pour le PSG qui, de son côté, tente de prolonger son n°7 ? Réponse dans les prochaines semaines.