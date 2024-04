Érosion côtière du littéral Sud : les experts pointent du doigt le changement climatique

Des spécialistes estiment que "l'érosion côtière du littoral sud est principalement due à des facteurs naturels, le plus en vue étant le changement climatique, mais aussi par des actions anthropiques." À les croire, toutes ces choses sont à l'origine de l'avancée de la mer, un phénomène qui menace les habitats et la riziculture, une activité agricole ancestrale qui ne dépend pas de manière significative des populations locales. Leur inquiétude est grande face à la menace qui se précise.



Tidiane Sané, enseignant-chercheur au Département de Géographie de l'Unité de formation et de recherche (UFR) des Sciences et technologies de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), estime que " l'un des facteurs de vulnérabilité de cette partie du littoral sénégalais est liée à la baisse de la pluviométrie, associée au relèvement des températures du globe liée au changement climatique."



Pour M. Sané, « le déficit pluviométrique et le relèvement des températures ont accentué l'exposition du littoral sud à Diémbering, et sénégalais de manière générale, aux différentes dynamiques », a-t-il expliqué.