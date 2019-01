Erratum PressAfrik s'excuse auprès de El Hadji Kassé

Un article faisant état de la défenestration du Ministre chargé de la communication de la Présidence de la République a été publié tout à l'heure dans notre journal en ligne. Le texte en question est relatif au changement de sa bio sur twitter qui maintenant le présente en tant «militant de la politique d’émancipation-pôle Com du candidate Macky Sall #Politique #Philosophie. Je parle en mon nom, en mon nom seulement», en lieu et place du Ministre chargé de la communication du chef de l’Etat qu’il avait mis avant.



Compte tenu du fait que c'est son compte personnel et qu'il est libre de l'utiliser comme ça lui chante,nous n'avons pas le droit d'utiliser cela comme prétexte pour un article surtout quand cela prête confusion.



C'est ainsi qu'après discussion avec l'auteur de l'article et El Hadji Hamidou Kassé, le principal concerné, PressAfrik a décidé sagement de retirer l'article et de présenter humblement ses excuses à notre aîné et confrère mais surtout à notre cher public.