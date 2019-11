Erreur sur le drapeau du Congo: La Fédération sénégalaise de football se fait lyncher sur les réseaux sociaux

Il convient de rappeler que la République Démocratique du Congo (RDC) évoluera au sein de la Poule D des éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en compagnie du Gabon, de l’Angola, et de la Gambie. Le Congo (Brazzaville) est quant à lui logé dans le Groupe I, en compagnie du Sénégal, de la Guinée-Bissau et de l’Eswatini.