Erreur sur le drapeau du Congo: La Fédération sénégalaise de football se rectifie

La maladresse du Sénégal qui a provoqué des critiques sur les réseaux sociaux vient d'être rectifiée. En confectionnant les billets d’entrée de la confrontation des éliminatoires de la CAN 2021 qui mettra aux prises le Sénégal et le Congo (Brazzaville), les services de la Fédération sénégalaise de Football (Fsf) ont imprimé le drapeau de la République Démocratique du Congo.



De nouveaux tickets ont été confectionnés et publiés sur les réseaux sociaux, après les critiques. ll est utile de rappeler que l'équipe nationale de la République Démocratique du Congo (RDC) évolue au sein de la Poule D des éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en compagnie du Gabon, de l’Angola, et de la Gambie. Et quant à le Congo (Brazzaville), lui est logé dans le Groupe I, avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et l’Eswatini.