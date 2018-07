Escroquerie: Serigne Bass Abdou Khadre porte plainte contre son "secrétaire particulier"

Décidément, les escrocs sont partout et ne reculent devant rien.Même dans les cours des marabouts. Ce n'est pas Mamadou Soumaré qui dira le contraire. Lui qui a osé utiliser les sceaux du porte parole du Khalife général des mourides, pour obtenir des visas à l'ambassade de France en se présentant comme son secrétaire particulier. Confondu et arrêté par la Dic , il risque gros. Car, Serigne Bass Abdou Khadre a porté plainte et veut que la justice aille jusqu'au bout en arrêtant toutes les personnes impliquées.