Centre-ville de Dakar : une installation illégale de « tentes » de prostitution mise à nu

Une opération de police menée dans la nuit du 6 au 7 avril a permis de mettre au jour un réseau présumé de prostitution clandestine en plein cœur du centre-ville de Dakar. Deux individus, Aboubacry Mall, alias Abdou Sané (41 ans), et Fatou Niang (42 ans), ont été déférés au parquet ce mercredi pour plusieurs chefs d’accusation, notamment racolage, vagabondage, rixe sur la voie publique, érection de tentes à usage de prostitution et proxénétisme.



Selon les informations recueillies, les faits se sont déroulés à la rue Vincens, à proximité de la Senelec. Alertés par des cris et des insultes, les éléments du commissariat du Plateau, en patrouille dans la zone, sont intervenus et ont surpris les deux protagonistes en pleine altercation.



D’après des témoignages du voisinage, Aboubacry Mall, qui se présente comme gérant de parking, érigerait chaque nuit des tentes sur les lieux, transformant l’espace en site de prostitution clandestine. Cette activité aurait, selon les riverains, fortement perturbé la tranquillité du quartier.



Interrogée sur les circonstances de la bagarre, Fatou Niang a déclaré que le différend serait né de son refus de se prostituer sous les tentes installées par Aboubacry Mall. De son côté, ce dernier a tenté de nier les accusations portées contre lui, sans parvenir à convaincre les enquêteurs.



L’affaire, révélée par des sources proches du dossier au quotidien Libération, met en lumière la persistance de réseaux informels de prostitution dans des zones urbaines très fréquentées. Une enquête est en cours afin de déterminer l’ampleur exacte des activités et d’identifier d’éventuels complices.

