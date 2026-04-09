RDC: James Swan, nouveau patron de la Monusco, a pris ses fonctions

Nommé à la tête de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) au début du mois de mars, le diplomate américain James Swan a pris ses fonctions ce mardi 7 avril, succédant à la Guinéenne Bintou Keita. Cette dernière a quitté Kinshasa le 30 novembre 2025, après quatre années à la tête de la mission.



Ancien chef de la mission onusienne en Somalie et, surtout, ancien ambassadeur des États-Unis en RDC sous Barack Obama, le nouveau patron de la Monusco connaît bien le pays, même s'il y revient dans un contexte particulièrement tendu et sur un terrain profondément dégradé par les conflits.



Alors que James Swan arrive à un moment où les États-Unis tentent de relancer le processus de paix dans le conflit qui empoisonne les relations entre la RDC et le Rwanda, l'une des grandes priorités du début de sa mission va être la mise en route effective du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu prévu par l'accord de Doha signé le 15 novembre 2025.



Reste la question de savoir comment celui-ci va pouvoir y parvenir alors que la Monusco ne semble pas en avoir les moyens suffisants : il y a dix jours, celle-ci a en effet demandé au Conseil de sécurité de l'ONU des ressources supplémentaires pour remplir son mandat qui a été renouvelé au mois de décembre 2025.



L'équation paraît d'autant plus délicate à résoudre que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC demeure très instable en raison de l'activisme de l'AFC/M23 au Nord et au Sud-Kivu et de la montée en puissance des jihadistes de la branche Afrique centrale du groupe État islamique en Ituri, sans compter la présence d'autres groupes armés dans la région.



L'autre priorité de James Swan dans le cadre de ses nouvelles fonctions sera d'obtenir la réouverture des principaux aéroports des deux Kivu et d'y garantir la liberté de circulation des Casques bleus, deux conditions jugées essentielles par la Monusco pour mener à bien sa mission.



Dès son arrivée, il a adressé un message de solidarité au peuple congolais, mais surtout, il a fixé ses priorités.