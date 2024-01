Escroquerie, blanchiment de capitaux...La liberté provisoire refusée à Me El Mamadou Ndiaye

Le maire de Thiaroye-sur-mer, Me El Mamadou Ndiaye va devoir prendre son mal en patience. La demande de liberté provisoire introduite par son avocat a été rejetée par la Chambre d’accusation.



Avocat inscrit régulièrement au barreau, l’édile de Thiaroye-sur -mer est en détention préventive depuis le mois de juillet 2023. Me El Mamadou Ndiaye a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par la Chambre d’accusation à la suite d’un réquisitoire du procureur pour escroquerie, blanchiment de capitaux et usurpation de fonction.



Les Echos dans sa parution du jour, renseigne que le dossier de du membre de Taxawu Sénégal porte également sur une affaire de vente de site à Dakar portant sur un montant de 3 milliards de FCFA. El Mamadou est donc accusé d’avoir empocher 300 millions de FCFA. Des accusations qu’il a balayé d’un revers de main. Il a révélé n’avoir touché que 20 millions de FCFA et ce en sa qualité d’avocat.



Le journal rapporte qu'un recours a été introduit à la Cour suprême par son avocat.