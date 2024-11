Escroquerie de 1,2 milliard FCFA impliquant Doro Gaye: le Colonel Sarr nie les accusations

L’affaire d'escroquerie impliquant le Colonel Cheikh Sarr et l'homme d'affaires Doro Gaye connais des développements majeurs. Accusé par l’homme d’affaires Zakiloulahi Sow d'avoir perçu illégalement la somme de 400 millions de FCfa, le Colonel de la gendarmerie Cheikh Sarr a fermement nié ces accusations lors de son audition devant le juge d'instruction du 3e Cabinet.



Celui-ci a soutenu qu’il n'a touché aucune somme et n'a reçu aucune commission dans cette affaire de vente de terrains. Cependant, M. Sow persiste dans ses accusations, affirmant que d'importantes sommes d'argent avaient été transférées via des comptes bancaires pour être ensuite remises au Colonel Sarr, rapporte L'Observateur.



De son coté, le principal suspect, Doro Gaye, poursuivi pour "une escroquerie de 1,2 milliard FCfa", a profité d’une mise en liberté provisoire pour prendre la fuite. Selon des sources proches de l'enquête repris par le journal, le sieur Gaye aurait quitté le Sénégal en passant par la Guinée avant de se réfugier en France, malgré un protocole d'accord signé avec le plaignant. En réponse, le juge d'instruction prévoit de lancer un mandat d'arrêt international pour permettre une éventuelle extradition de Gaye, avec l'aide d'Interpol, afin qu'il réponde des accusations portées contre lui.



L'enquête se poursuit avec d'autres auditions programmées pour les prochains jours. Plusieurs personnes, impliquées de près ou de loin dans les transactions financières, seront entendues afin de clarifier les flux financiers et d’établir les responsabilités de chacun dans cette affaire complexe.



Pour rappel, son arrestation intervient dans le cadre de l’affaire dite Doro Gaye. En effet, ce proche de Macky Sall chanté par les Jet-setteurs et courtisé par les partisans de l’ancien régime avait été arrêté par la Section de Recherches de la gendarmerie, suite à une plainte déposée par le financier, Zakiloullah Sow. Selon les termes de la plainte de ce dernier, il a remis de l’argent à Doro Gaye pour l’achat de parcelles à usage d’habitation. Après avoir encaissé l’argent, M. Gaye, qui dit avoir reçu les dites terres du Président Macky Sall, n’a jamais donné les fameux documents de propriété à l’acheteur.