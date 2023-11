Escroquerie: elle vole les 16 millions de son patron, s’attache les services d’un charlatan et se fait escroquer

B. Diop, gérante de multiservice, a détourné la somme de 16 millions de francs CFA. Dans sa quête pour neutraliser son cousin et patron afin d'éviter toute poursuite judiciaire, elle a sollicité l'aide d'un charlatan, S. Sy, selon les informations relayées par L'Observateur.



Arrêtée et attraite à la barre du tribunal des Flagrants délits de Dakar, B. Diop a expliqué s'être tournée vers le marabout S. Sy pour dissuader son cousin de porter plainte, mais ce dernier l'a dirigée vers A. B. Niang, lui a garanti une résolution favorable. Après avoir versé plus de 7 millions à A. B. Niang, sans obtenir satisfaction, elle a reçu un remboursement partiel de 4 millions.



S'enchaînant dans cette spirale, O. Kane lui a promis de mettre fin à ses difficultés exigeant 2,5 millions pour des achats censés multiplier les billets. Ce, sans résultats. Cependant, O. Kane a reconnu partiellement les faits tandis que S. Sy a tenté de nier les commissions qu'il recevait, avant de se rétracter.



Après les discussions, le tribunal a rendu son verdict en déclarant O. Kane coupable « d'escroquerie et charlatanisme », S. Sy son complice a écopé de 6 mois dont un ferme. En outre, A. B. Niang est contraint de verser à la victime 3,5 millions pour le préjudice subi.